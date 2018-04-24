На молодого человека напали трое неизвестных, нанесли ему несколько ударов и выхватили из рук рюкзак, в котором находились ноутбук, документы, кошелек с денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержали троих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в совершении грабежа.В ОМВД России по району Крылатское г. Москвы от 26-летнего молодого человека поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Крылатской улице на него напали трое неизвестных мужчин, нанесли ему несколько ударов и выхватили из рук рюкзак, в котором находились ноутбук, документы, кошелек с денежными средствами и другие личные вещи. После этого злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемых - троих приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 30 лет.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39