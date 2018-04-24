Водитель белого микроавтобуса, который ранее совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, задержан.

Водитель белого микроавтобуса, который ранее совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, задержан.Как передает РИА Новости, об этом рассказали сотрудники местной полиции.Вместе с тем, телеканал CBC сообщает о двух погибших, скончавшихся в результате наезда автомобиля на пешеходов в северной части Торонто. Ранее сообщалось, что при наезде пострадало от 8 до 10 человек.По свидетельству очевидца, водитель двигался на большой скорости по тротуару, намеренно сбивая прохожих.Отмечается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо оповещен об инциденте. Он пообещал прессе сообщить "больше информации в ближайшие часы".В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".