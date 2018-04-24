Варшава удивлена намерением Ватикана вручить Золотую пальму Владимиру Путину. Католическая церковь удостоила российского лидера награды за усилия, направленные на установление мира на Ближнем Востоке.

Варшава удивлена намерением Ватикана вручить "Золотуюпальму" Владимиру Путину. Католическая церковь удостоила российскоголидера награды за усилия, направленные на установление мира на Ближнем Востоке.Планы Ватикана вызнала польская Gazeta Wyborcza. Намеренияцерковных иерархов удивляют авторов статьи: они не понимают, как можнонаграждать "Золотой пальмой" союзника президента Сирии Башара Асада.Польский журналист утверждает, что получил доступ кдипломатическому докладу, составленному по итогам представителей Ватикана вМоскву. В российской столице они несколько дней назад встретились смитрополитом Илларионом. По информации из неофициальных каналов Владимир Путин ужесогласился на получение "Золотой пальмы", отмечает газета.Сообщается также, что российский президент готов приехать вАссизи, где традиционно вручается премия. Однако, как пишет автор статьи, Путинхочет, чтобы торжество вручения награды сохранило духовный характер – по этойпричине в поездке его будет сопровождать высокий представитель Русской православнойцеркви.Почетная награда "Золотая пальма" присуждается Ватиканомс 80-х годов прошлого века обществом ASSISI PAX Internationa. Отмечается, чтоона призвана увековечить встречу Иоанна Павла Второго с представителями разныхрелигий, которая произошла в 1986 году. Тогда они сообща молились в Ассизи замир. Эту награду в свое время получили Михаил Горбачев, Рональд Рейган и БенедиктXVI.Итальянская сторона информацию, полученную изданием,подтвердила. "Мы хотим наградить кого-то из России, занимающего самыйвысокий ранг. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы им стал президентПутин. В связи с организационными вопросами, безопасностью и по другимсоображениям мы не можем этого окончательно подтвердить", – цитируетгазета представителя ASSISI PAX International Пьетро Матарези.Награда традиционно вручается в июне. Однако в случае сПутиным, по мнению представителей фонда, церемонию могут перенести на октябрь.