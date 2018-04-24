Злоумышленники действовали в составе организованной группы, отличающейся устойчивым характером, детальным планированием совершаемых преступлений и четким распределением ролей...

Предъявлено обвинение троим фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту сбыта и покушения на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также хищения имущества у граждан.Как сообщалось ранее, сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками ОНК УВД по ЮАО в ходе оперативно-розыскных мероприятий на Радиальной улице задержали 46-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт более 360 граммов амфетамина.В ходе расследования уголовного дела были задержаны соучастники подозреваемого, ими оказались 26-летний мужчина и его 36-летняя сестра.Злоумышленники действовали в составе организованной группы, отличающейся устойчивым характером, детальным планированием совершаемых преступлений и четким распределением ролей и обязанностей ее участников.В ходе следствия было установлено, что задержанные соучастники также причастны к совершению краж, общий ущерб от которых составил более 130 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ст. 158 УК РФ «Кража», соединенные в одно производство.В настоящее время расследование завершено, в апреле 2018 года уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22