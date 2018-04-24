Общероссийский народный фронт просит руководителей субъектов России активно подключиться к подготовке мероприятий Движения в рамках Дня Победы. Соответствующие письма направлены главам всех регионов страны. Представители Народного фронта ежегодно проводят акцию «Урок Победы – Бессмертный полк», а также реализуют проект «Имя Героя – школе» и осуществляют мониторинг функционирования мемориалов «Вечный огонь».

Общероссийский народный фронт просит руководителей субъектов России активно подключиться к подготовке мероприятий Движения в рамках Дня Победы. Соответствующие письма направлены главам всех регионов страны.Представители Народного фронта ежегодно проводят акцию Урок Победы – Бессмертный полк, а также реализуют проект Имя Героя – школе и осуществляют мониторинг функционирования мемориалов Вечный огонь. В связи с этим руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов попросил глав субъектов оказать содействие в поддержке этих мероприятий в образовательных учреждениях в период с 23 апреля по 13 мая."Урок Победы – Бессмертный полк" – это уже ставший ежегодным проект ОНФ, в котором принимают участие школьники по всей стране. Они сами рассказывают одноклассникам о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и их подвигах, приносят в класс награды и старые фотографии, делятся тем, что осталось в памяти о героических предках. В этом году мы предлагаем формат данного урока распространить на вузы, чтобы участие в нем приняли и студенты. Рассчитываем на то, что власти регионов окажут нам помощь в подборе площадок для этого. Также в рамках акции "Урок Победы – Бессмертный полк" школьникам будет предложено подготовить аудио- и видеоролики с рассказами о своих доблестных воевавших против фашизма родственниках. Народный фронт просит руководителей субъектов разместить их в качестве заставок на региональных и местных теле- и радиоканалах, - рассказал Анисимов.Также среди других патриотических инициатив Народного фронта в регионах успешно реализуется проект ОНФ Имя Героя – школе. В ходе этой работы школам присваиваются имена героев-соотечественников, создаются школьные музеи, открываются памятные доски, издаются брошюры. Более 300 школ в 67 регионах уже получили имена Героев Великой Отечественной войны, Героев России и героев-земляков. Создана электронная база школ на ресурсе imena.onf.ru, получивших имена героев.Несколько лет активисты ОНФ ведут реестр функционирования мемориалов Вечный огонь, согласно которому в стране насчитывается 4 330 мемориалов, 26% из них функционируют постоянно, а 74% — в праздничные дни и памятные даты.Кроме того, в этом году накануне Дня Победы активисты ОНФ создадут на улицах городов патриотические граффити Наша Победа, где изобразят героев, известных полководцев, сцены из сражений, а также военную технику. Акция затронет около половины регионов страны.Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.Пресс-служба ОНФ