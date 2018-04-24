Искусственные сахарозаменители без калорий оказались не менее вредны для организма, чем обычный сахар. Такой вывод сделали специалисты из университета Маркетта (США).

Искусственныесахарозаменители без калорий оказались не менее вредны для организма, чем обычный сахар. Такой вывод сделалиспециалисты из университетаМаркетта (США).Подсластители вроде аспартама могут привести к диабету и ожирению, а такжевызвать другие проблемы со здоровьем. В частности, доктор Брайан Хоффман отметил,что опасность представляют газированных напитки с искусственными заменителямисахара."Мы увидели, что замещение сахара ведет к негативным изменениям вметаболизме. Если вы будете регулярно употреблять эти вещества, риск развитияболезней будет повышаться", – приводит слова ученого The Daily Mail.Кроме того, специалистыпроверилигипотезу, выдвинутую предыдущими исследованиями о том, что безкалорийныесахарозаменители портят сосуды и увеличивают риск инсульта и деменции. Эксперименты на мышах показали, чтосахарозаменитель ацесульфам калия накапливается в крови в высоких концентрациях.Это вредит клеткам сосудов.Ранее американскиеученые провели ряд экспериментов для того, чтобы оценить вред газировки.Оказалось, что всеми любимые напитки приводят к преждевременному старению идаже смерти.Подобные исследованияспециалисты проводили не раз. Так, было установлено, что люди, которые увлекаются подслащенным питьем, чаще всего страдаютожирением, а также заболеваниями, связанными с избыточным весом. А уровень смертностиот употребления сладких жидкостей сравнялся с тем же показателем у астмы.