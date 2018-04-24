Искусственные
сахарозаменители без калорий оказались не менее вредны для организма, чем обычный сахар. Такой вывод сделали
специалисты из университета
Маркетта (США).
Искусственные
сахарозаменители без калорий оказались не менее вредны для организма, чем обычный сахар. Такой вывод сделали
специалисты из университета
Маркетта (США).
Подсластители вроде аспартама могут привести к диабету и ожирению, а также
вызвать другие проблемы со здоровьем. В частности, доктор Брайан Хоффман отметил,
что опасность представляют газированных напитки с искусственными заменителями
сахара.
"Мы увидели, что замещение сахара ведет к негативным изменениям в
метаболизме. Если вы будете регулярно употреблять эти вещества, риск развития
болезней будет повышаться", – приводит слова ученого The Daily Mail.
Кроме того, специалисты
проверили
гипотезу, выдвинутую предыдущими исследованиями о том, что безкалорийные
сахарозаменители портят сосуды и увеличивают риск инсульта и деменции. Эксперименты на мышах показали, что
сахарозаменитель ацесульфам калия накапливается в крови в высоких концентрациях.
Это вредит клеткам сосудов.
Ранее американские
ученые провели ряд экспериментов для того, чтобы оценить вред газировки.
Оказалось, что всеми любимые напитки приводят к преждевременному старению и
даже смерти.
Подобные исследования
специалисты проводили не раз. Так, было установлено, что люди, которые увлекаются подслащенным питьем, чаще всего страдают
ожирением, а также заболеваниями, связанными с избыточным весом. А уровень смертности
от употребления сладких жидкостей сравнялся с тем же показателем у астмы.