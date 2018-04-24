Считается, что у красивых людей карьера складывается успешнее, чем у не столь привлекательных. Зарубежные психологи провели исследование, которое показало также, что иногда выгоднее быть страшноватым, чем обладать заурядной внешностью.

Считается, что у красивых людей карьера складывается успешнее, чем у не столь привлекательных. Зарубежные психологи провели исследование, которое показало также, что иногда выгоднее быть "страшноватым", чем обладать заурядной внешностью, сообщает Journal of Business and Psychology.Мэри Стил из Университета штата Массачусетс и Сатоси Канадзава из Лондонской школы экономики и политических наук опросили более 20 тысяч молодых американцев на предмет их доходов. Ученые наблюдали за участниками проекта 13 лет.Первый опрос психологи провели, когда молодым людям было 16 лет. Стил и Канадзава регулярно общались с американцами, пока им не исполнилось 29.Перед началом исследования ученые оценили внешность каждого спикера по шкале от "очень непривлекательная" до "очень привлекательная". Психологам было интересно проверить, как уровень дохода участников опроса коррелирует с их внешностью.В итоге красивые люди обоих полов действительно оказались успешнее несимпатичных. Однако те, чью внешность исследователи оценили как очень непривлекательную, зарабатывали значительно больше людей с заурядной внешностью.Ученые предположили, что некрасивые люди в большей степени посвящали себя работе, чем их более социализованные и симпатичные конкуренты. Впрочем, это всего лишь гипотеза.