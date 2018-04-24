Некогда любимая женщина артиста Марка
Горонока Вероника Голубева пришла в студию телепередачи На самом деле с
Дмитрием Шепелевым, чтобы рассказать всей стране правду. Она тайно родила от него
дочь.
Некогда любимая женщина артиста Марка
Горонока Вероника Голубева пришла в студию телепередачи "На самом деле" с
Дмитрием Шепелевым, чтобы рассказать всей стране правду. Она тайно родила от него
дочь.
Женщина уверяет, что 12 лет назад
они были влюблены и планировали совместное будущее, однако роковой случай не
позволил их мечтам сбыться: в уличной драке Марка сильно избили, и он впал в
кому. Вероника уже тогда знала, что
беременна, но решила бросить артиста, так как испугалась, что возлюбленный навсегда
останется инвалидом. Она даже не навещала его в больнице.
"Когда я узнала,
что беременна, испугалась туда идти. Мне друзья сказали, что он овощ, это -
кома. Но еще я не пришла, потому что узнала, что жду ребенка", – призналась
Голубева. Также она рассказала, что вскоре встретила другого мужчину, который
принял ее дочь Машу и удочерил девочку.
Марк рассказал присутствующим, что
долгое время не мог поверить, что его бросила некогда горячо любимая и
единственная девушка. "12 лет, вроде… Все ушло, а
мне до сих пор обидно, досадно. Я ждал тебя. Система нервная была затронута, я
действительно мог остаться инвалидом", – поделился Горонок.
Вероника дала согласие пройти проверку на детекторе лжи. Результаты
исследования оказались совсем не в пользу женщины. Выяснилось, что она не была
верна Марку и сомневается в его отцовстве.
Вскоре на съемочной площадке появилась нынешняя супруга
актера Анна. Женщина с порога обозвала Веронику предательницей. "Он тебя любил! Он
ждал, что ты будешь выносить утки. Когда я с ним познакомилась, он был в
ужасном состоянии. Но я поверила, что у него есть будущее. Марк всегда говорил,
что хочет детей, и я не поверю, что мог оставить своего ребенка", – поведала
Анна.
Жена артиста заявила, что это она поставила всеми забытого актера
на ноги и даже родила ему дочь. Голубева, по ее мнению, просто захотела денег.
В конце программы Дмитрий Шепелев озвучил результаты
ДНК-теста. Экспертиза показала: Марк Горонок не является отцом дочери Вероники
Голубевой Марии.