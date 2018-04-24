Некогда любимая женщина артиста Марка Горонока Вероника Голубева пришла в студию телепередачи На самом деле с Дмитрием Шепелевым, чтобы рассказать всей стране правду. Она тайно родила от него дочь.

Некогда любимая женщина артиста МаркаГоронока Вероника Голубева пришла в студию телепередачи "На самом деле" сДмитрием Шепелевым, чтобы рассказать всей стране правду. Она тайно родила от негодочь.Женщина уверяет, что 12 лет назадони были влюблены и планировали совместное будущее, однако роковой случай непозволил их мечтам сбыться: в уличной драке Марка сильно избили, и он впал вкому. Вероника уже тогда знала, чтобеременна, но решила бросить артиста, так как испугалась, что возлюбленный навсегдаостанется инвалидом. Она даже не навещала его в больнице."Когда я узнала,что беременна, испугалась туда идти. Мне друзья сказали, что он овощ, это -кома. Но еще я не пришла, потому что узнала, что жду ребенка", – призналасьГолубева. Также она рассказала, что вскоре встретила другого мужчину, которыйпринял ее дочь Машу и удочерил девочку.Марк рассказал присутствующим, чтодолгое время не мог поверить, что его бросила некогда горячо любимая иединственная девушка. "12 лет, вроде… Все ушло, амне до сих пор обидно, досадно. Я ждал тебя. Система нервная была затронута, ядействительно мог остаться инвалидом", – поделился Горонок.Вероника дала согласие пройти проверку на детекторе лжи. Результатыисследования оказались совсем не в пользу женщины. Выяснилось, что она не былаверна Марку и сомневается в его отцовстве.Вскоре на съемочной площадке появилась нынешняя супругаактера Анна. Женщина с порога обозвала Веронику предательницей. "Он тебя любил! Онждал, что ты будешь выносить утки. Когда я с ним познакомилась, он был вужасном состоянии. Но я поверила, что у него есть будущее. Марк всегда говорил,что хочет детей, и я не поверю, что мог оставить своего ребенка", – поведалаАнна.Жена артиста заявила, что это она поставила всеми забытого актерана ноги и даже родила ему дочь. Голубева, по ее мнению, просто захотела денег.В конце программы Дмитрий Шепелев озвучил результатыДНК-теста. Экспертиза показала: Марк Горонок не является отцом дочери ВероникиГолубевой Марии.