Актриса Елена Проклова обратилась в суд. Она решила забрать
у бывшего супруга коттедж в Подмосковье.
Актриса Елена Проклова обратилась в суд. Она решила забрать
у бывшего супруга коттедж в Подмосковье.
Адвокаты артистки подали иск, в котором Елена попросит признать
за ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округе Мытищи,
сообщили "Московском комсомольцу" в пресс-службе Мособлсуда.
Отметим, что Проклова развелась три года назад, однако еще
прошлой осенью она жила с экс-супругом под одной крышей. "Для нас это не
проблема. Процедура раздела имущества еще предстоит – наверное, болезненная и
неприятная для обоих, потому что все создавалось для совместной жизни. Оба
боимся к этому подойти", – говорила тогда артистка.
"Мы расстались без претензий, с добрым чувством друг к
другу. Все-таки 30 лет прожить вместе – не поле перейти. Думаю, всегда будем
поздравлять друг друга с праздниками, заботиться о здоровье, помогать. Ни его,
ни меня не торопят новые отношения. Наверное, когда они возникнут, решение
вопроса придет само собой", – отмечала звезда.
В ту пору Елена рассказывала журналистам, что за несколько лет
до развода была буквально вынуждена заключить с мужем брачный контракт из-за жестокого обмана: он завел любовницу. "Тогда я сказала, что должна быть уверена, что наш
ребенок в случае развода будет обеспечен. По контракту за мной остается большой
дом, а у него – два маленьких", – объясняла артистка.
Видимо, бывшие супруги не смогли достичь понимания, и актрисе
пришлось обращаться к Фемиде дабы узаконить свои права на недвижимость.
Отметим, что звезда ранее не афишировала свое намерение повоевать за совместно нажитое
имущество.