Актриса Елена Проклова обратилась в суд. Она решила забрать у бывшего супруга коттедж в Подмосковье.

Актриса Елена Проклова обратилась в суд. Она решила забратьу бывшего супруга коттедж в Подмосковье.Адвокаты артистки подали иск, в котором Елена попросит признатьза ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округе Мытищи,сообщили "Московском комсомольцу" в пресс-службе Мособлсуда.Отметим, что Проклова развелась три года назад, однако ещепрошлой осенью она жила с экс-супругом под одной крышей. "Для нас это непроблема. Процедура раздела имущества еще предстоит – наверное, болезненная инеприятная для обоих, потому что все создавалось для совместной жизни. Обабоимся к этому подойти", – говорила тогда артистка."Мы расстались без претензий, с добрым чувством друг кдругу. Все-таки 30 лет прожить вместе – не поле перейти. Думаю, всегда будемпоздравлять друг друга с праздниками, заботиться о здоровье, помогать. Ни его,ни меня не торопят новые отношения. Наверное, когда они возникнут, решениевопроса придет само собой", – отмечала звезда.В ту пору Елена рассказывала журналистам, что за несколько летдо развода была буквально вынуждена заключить с мужем брачный контракт из-за жестокого обмана: он завел любовницу. "Тогда я сказала, что должна быть уверена, что нашребенок в случае развода будет обеспечен. По контракту за мной остается большойдом, а у него – два маленьких", – объясняла артистка.Видимо, бывшие супруги не смогли достичь понимания, и актрисепришлось обращаться к Фемиде дабы узаконить свои права на недвижимость.Отметим, что звезда ранее не афишировала свое намерение повоевать за совместно нажитоеимущество.