12 марта не стало прославленного артиста Олега Табакова. Как дальше без мэтра будут существовать его дело и семья, выяснили журналисты.

12 марта не стало прославленного артиста Олега Табакова. Как дальше без мэтра будут существовать его дело и семья, выяснили журналисты.После смерти Олега Табакова художественным руководителем "Табакерки" стал актер Владимир Машков. По признанию вдовы артиста Марины Зудиной, она "очень надеялась" на такой вариант. "Я считаю, что Владимир Львович совершил очень мужской поступок – взять на себя такую ответственность. На самом деле это кардинальное изменение его жизни. А мне стало спокойно. Как бы ни складывалась моя жизнь в театре, важно, чтобы дело, которому посвятил Олег Павлович свою жизнь, жило. Вот это самое главное", – заключила Зудина.А известный режиссер Сергей Женовач стал художественным руководителем МХТ им. Чехова. Актриса призналась, что относится к нему с симпатией. "Буду ли я нужна новому художественному руководителю МХТ им. Чехова или не буду нужна, моя симпатия от этого к нему не изменится. О Сергее Васильевиче Женоваче могу сказать только добрые слова и пожелать ему удачи", – сказала актриса.Зашла речь и о личной жизни Марины Зудиной после смерти Олега Табакова. Артистка дала понять, что дети – сын Павел и дочь Мария – поддерживают ее. В частности, Зудина озвучила слова своей маленькой наследницы. "Моя дочь мне очень правильно сказала: "Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать". И я в это верю", – цитируют Марину Зудину "Аргументы и факты".