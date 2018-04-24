Оксана Федорова выложила фотографию, на которой запечатлена с новорожденным ребенком. По признанию телеведущей, только благодаря выдержке она смогла исполнить свою непростую миссию.

Оксана Федорова выложила фотографию, на которой запечатлена с новорожденным ребенком. По признанию телеведущей, только благодаря выдержке она смогла исполнить свою непростую миссию.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана Федорова поделилась с многочисленными подписчиками воспоминаниями о тех временах, когда она с гордостью носила титул "Мисс Вселенная". Тогда она отправилась в Кению, где увидела тяжелую, неблагополучную жизнь местных жителей.Популярная телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младенцем. "Нас была большая группа из 15 человек, и на второй день многие журналисты просто не вышли и не смогли продолжить эту миссию. Мы ходили в трудные районы, где нет ни газа, ни света, ни канализации. Было невероятно тяжело, но я понимала, что мне нужно собраться, и, что если я сяду и начну рыдать, то наша миссия просто провалится. Я держалась, как могла, но по возвращению очень тяжело и долго отходила", – рассказала Федорова.Далее Оксана развила мысль. "Очень больно осознавать, как неравномерно блага распределены на нашей планете. Конечно, весь мир изменить невозможно, но даже если есть возможность помочь одному ребенку – это уже огромный результат. Осознание этого дарит невероятные эмоции". – призналась телеведущая.Многочисленные подписчики отреагировали на рассказ. Они поблагодарили Оксану Федорову за помощь, неравнодушие, заботу. "Добрая наша Оксаночка!!!❤️😘😍Вы умничка, спасибо за то, что у нас есть такие добрые люди, как вы! Горжусь вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Оксана ,храни Вас Господь и даруй сил на благие дела !Вы пример для многих девушек и в особенности для меня", "Оксана, вы настоящая и душевная! Очень жаль,что не все люди рассуждают так же как вы☹️тогда на земле было бы меньше голодающих и несчастных детей!!!!! Ведь не зря говорят, чтобы сделать доброе дело не обязательно иметь много денег, должно быть доброе сердце! Как же хочется чтобы на земле был мир и никто не страдал! Ужасно видеть по телевизору страдающих детей и то как великие державы уничтожают ни в чем неповинных людей, культуры, целые народы, только ради забавы и влияния! Скоро мы сможем видеть животных только в зоопарках, потому что люди сделают все, чтобы уничтожить природу и превратить землю в серую и унылую пустыню! ☹️" – высказались пользователи Сети.