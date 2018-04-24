Поклонники поздравили Ольгу Бузову с беременностью. Звезде подарили вещи для ее будущего малыша. Таким образом доброжелатели намекнули телеведущей Ольге Бузовой, что ей
пора перестать петь и направить энергию в более полезное для общества русло – рождение
детей. Исполнительница в ответ посетовала, что не сможет сделать это в
одиночестве.
Поклонники поздравили Ольгу Бузову с беременностью. Звезде подарили вещи для ее будущего малыша. Таким образом доброжелатели намекнули телеведущей Ольге Бузовой, что ей
пора перестать петь и направить энергию в более полезное для общества русло – рождение
детей. Исполнительница в ответ посетовала, что не сможет сделать это в
одиночестве.
Ольга приехала на один день в Сочи для того, чтобы поучаствовать
в спектакле "Мужчина нарасхват". Она серьезно готовилась к выходу на
сцену и очень волновалась.
После выступления некоторые поклонники решили лично
поздравить Бузову с успехом. Они завалили исполнительницу цветами и подарками.
Один презент очень удивил телеведущую.
Ольге вручили целую коробку с вещами для новорожденного.
Цвет одежды при этом выбрали универсальный – подойдет и девочке, и
мальчику.
Бузова была, мягко говоря, удивлена, но отреагировала с
юмором. Однако подчеркнула, что ее рано поздравлять с беременностью, так как
она до сих пор не нашла своего принца. "У меня даже мужчины пока что нет!" – цитирует
звезду .
Добавим, что в скором времени Ольга Бузова станет участницей
нового шоу – женской версии проекта "Холостяк", где на глазах у всей страны
попробует наладить свое личное счастье. Теледива не скрывает, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее жизни есть только работа, а все остальное давно отошло на второй план.
Несмотря на бешеную популярность, Бузова считает себя
обыкновенной девушкой. Как и многие, она мечтает о любви и надежном мужчине,
который помог бы ей справиться с жизненными неурядицами. По мнению телеведущей,
многие поклонники воспринимают ее как робота, который может трудиться без
перерыва на обед и нормального сна.