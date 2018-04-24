Поклонники поздравили Ольгу Бузову с беременностью. Звезде подарили вещи для ее будущего малыша. Таким образом доброжелатели намекнули телеведущей Ольге Бузовой, что ей пора перестать петь и направить энергию в более полезное для общества русло – рождение детей. Исполнительница в ответ посетовала, что не сможет сделать это в одиночестве.

Поклонники поздравили Ольгу Бузову с беременностью. Звезде подарили вещи для ее будущего малыша. Таким образом доброжелатели намекнули телеведущей Ольге Бузовой, что ейпора перестать петь и направить энергию в более полезное для общества русло – рождениедетей. Исполнительница в ответ посетовала, что не сможет сделать это водиночестве.Ольга приехала на один день в Сочи для того, чтобы поучаствоватьв спектакле "Мужчина нарасхват". Она серьезно готовилась к выходу насцену и очень волновалась.После выступления некоторые поклонники решили личнопоздравить Бузову с успехом. Они завалили исполнительницу цветами и подарками.Один презент очень удивил телеведущую.Ольге вручили целую коробку с вещами для новорожденного.Цвет одежды при этом выбрали универсальный – подойдет и девочке, имальчику.Бузова была, мягко говоря, удивлена, но отреагировала сюмором. Однако подчеркнула, что ее рано поздравлять с беременностью, так какона до сих пор не нашла своего принца. "У меня даже мужчины пока что нет!" – цитируетзвезду .Добавим, что в скором времени Ольга Бузова станет участницейнового шоу – женской версии проекта "Холостяк", где на глазах у всей страныпопробует наладить свое личное счастье. Теледива не скрывает, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее жизни есть только работа, а все остальное давно отошло на второй план.Несмотря на бешеную популярность, Бузова считает себяобыкновенной девушкой. Как и многие, она мечтает о любви и надежном мужчине,который помог бы ей справиться с жизненными неурядицами. По мнению телеведущей,многие поклонники воспринимают ее как робота, который может трудиться безперерыва на обед и нормального сна.