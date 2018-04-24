Присылайте свои вопросы

Присылайте свои вопросыПримите участие в онлайн конференции ВТБ.С 24 по 28 апреля управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Ивановской области Денис Столбиков на вопросы читателей и редакции газеты «Аргументы и Факты».Тема конференции: «Тенденции и динамика развития регионального банковского сектора». Будут рассмотрены следующие вопросы:– итоги работы розничного ВТБ в Ивановской области за 2017 год;– основные результаты работы подразделения по госпрограммам поддержки кредитования;– главные тренды банковской розницы в 2017 году;– направления работы банка в 2018 году.Для того, чтобы задать вопрос, напишите на почту: aifunion@aifunion.vladinfo.ruОтветы на наиболее интересные вопросы будут опубликованы на сайте и в газете АиФ-Иваново.