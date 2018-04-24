Женщина, работавшая кассиром фирмы, воспользовавшись свободным доступом, похитила денежные средства организации и в дальнейшем потратила их...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали 65-летнюю женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денежных средств из сейфа фирмы.В полицию поступило заявление о краже от руководителя коммерческой организации на Нижегородской улице. Как он рассказал, проведенной ревизией обнаружилась пропажа денежных средств из сейфа учреждения. Сумма материального ущерба составила более 7 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка. Выяснилось, что задержанная работала одним из кассиров данной фирмы. Во время своей рабочей смены она, воспользовавшись свободным доступом, похитила денежные средства и в дальнейшем потратила их по собственному усмотрению.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61