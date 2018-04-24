Молодой человек с помощью соучастников инсценировал нападение, желая таким образом завладеть денежными средствами фирмы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино задержали 26-летнего жителя столицы по подозрению в ложном доносе о грабеже.В полицию обратился молодой человек, работающий курьером в компании, которая специализируется на доставке товаров от интернет-магазинов. По его словам, в подъезде дома в Неманском проезде на него напали двое неизвестных и ударили стеклянной бутылкой по голове. Он рассказал, что злоумышленники отобрали у него кошелёк, в котором находились денежные средства в размере 150 тысяч рублей, принадлежащие компании, и банковские карты.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что заявитель с помощью неустановленных следствием соучастников инсценировал нападение, желая таким образом завладеть денежными средствами фирмы. Сотрудники полиции обратили внимание, что в показаниях потерпевшего отсутствовала достоверность, он постоянно их менял. Как выяснилось, деньги он проиграл в букмекерской конторе.Следственным отделением ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56