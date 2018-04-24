Злоумышленники отобрали у потерпевшего телефон и кредитные карты с пин-кодами, после чего сняли с них денежные средства. Затем они поехали в квартиру заявителя, где потребовали открыть сейф...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали троих приезжих по подозрению в разбойном нападении на мужчину.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбойном нападении. Потерпевший сообщил, что выезжал из дома на своем автомобиле, когда ему перегородила дорогу машина, из которой вышли трое граждан. Угрожая ему предметом, похожим на пистолет, злоумышленники отобрали у него телефон и кредитные карты с пин-кодами, после чего сняли с них денежные средства. Затем они вместе с заявителем поехали в его квартиру, где потребовали открыть сейф, похитили золотые часы и ценные монеты, после чего скрылись.Общий материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 47 лет. У задержанных изъят предмет, похожий на пистолет, который отправлен на экспертизу.Следователем ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93