Примерно в одно время сразу три ведущих покинули Первый канал. Им на смену пришла Анастасия Орлова.

Примерно в одно время сразу три ведущих покинули Первый канал. Им на смену пришла Анастасия Орлова.Ведущая Анастасия Трегубова родила еще в конце января, однако пока не вернулась в эфир, вместо этого наслаждаясь материнством. 14 апреля другая ведущая "первой кнопки" Ольга Ушакова подарила супругу дочь и с головой ушла в заботы о новорожденной малышке. Третья ведущая Светлана Зейналова ушла в декрет. Совсем скоро у нее появится второй ребенок.А между тем скоро наступит май. Среди телевизионщиков он считается одним из самых беспокойных месяцев в году, ведь на него приходится много различных мероприятий и важных событий, и от ведущих требуется вести эфиры с многочисленных народных гуляний и прочих массовых шествий. В итоге, Первый канал нашел выход из трудного положения.Скоро на "первой кнопке" выйдет в эфир телеведущая Анастасия Орлова. Она работает ведущей итоговой информационно-аналитической программы "Отражение недели" и вечерних новостей на канале ОТР. Однако уже сегодня, во вторник, 24 апреля, у Анастасии Орловой должен состояться первый эфир на Первом канале.Журналисты выяснили подробности личной жизни привлекательной блондинки. Как передает сайт "Комсомольская правда", Орлова родом из Саратова, она состоит в браке, ее сыну 11 лет. У Анастасии Орловой кандидатская степень по филологии, она специалист по риторике и культуре речи.