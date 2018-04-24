Передовицы газет пестрят заголовками о рождении еще одного наследника британского престола. Какая судьба уготована малышу, и что происходит в семье Уильяма и Кейт, Dni.Ru рассказала таролог.
Передовицы газет пестрят заголовками о рождении еще одного наследника британского престола. Какая судьба уготована малышу, и что происходит в семье Уильяма и Кейт, Dni.Ru рассказала таролог.
"В отличие от двух первых детей монаршей
четы, которые абсолютно творческие личности и политиками им никогда не стать, новорожденный
сын будет обладать дипломатическими способностями. Третий ребенок Уильяма и
Кейт впитал в себя генетические задатки всех поколений. Он наделен гибким умом
и однозначно проявит себя на политической арене. Главой государства и дома Виндзоров
никогда не станет, но будет играть весомую роль в жизни страны. Я бы назвала
его будущим серым кардиналом", – рассказала Dni.Ru
Что касается отношений в семье Кейт
Миддлтон и принца Уильяма, то там все выглядит неплохо. Карты показывают, что
на данный момент все сконцентрировано на детях, и подчиненно именно им. "Отношения
мужчина-женщина немного размыты, ушли на второй план. Дети стали для пары
объединяющей идеей фикс. Чуть позже семья приумножится еще на одного ребенка, а
позже еще на одного. Кейт взяла на себя роль многодетной матери, и очень этому
рада. Дети королевской крови будут рождаться, я вижу, что в семье Кейт и
Уильяма их пять, так что наследниками они королевскую фамилию обеспечат", -
сказала медиум.
Многие обращают внимание, что Кейт
Миддлтон выглядит не очень хорошо, герцогиня заметно осунулась, но это неудивительно. Она просто не успевает
восстановится. "Кроме того, в Семье ей живется не так-то просто. Сложно было
балансировать между мужем и семьей мужа. И сказать, что она счастлива, нельзя. Кейт
будто бы выполняет свою миссию, но она ее видит не четко, и даже сама ее мистифицирует,
ощущая себя неким посланником, который дарит Великобритании детей королевской
крови", – добавила Абравитова.