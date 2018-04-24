Передовицы газет пестрят заголовками о рождении еще одного наследника британского престола. Какая судьба уготована малышу, и что происходит в семье Уильяма и Кейт, Dni.Ru рассказала таролог.

Передовицы газет пестрят заголовками о рождении еще одного наследника британского престола. Какая судьба уготована малышу, и что происходит в семье Уильяма и Кейт, Dni.Ru рассказала таролог."В отличие от двух первых детей монаршейчеты, которые абсолютно творческие личности и политиками им никогда не стать, новорожденныйсын будет обладать дипломатическими способностями. Третий ребенок Уильяма иКейт впитал в себя генетические задатки всех поколений. Он наделен гибким умоми однозначно проявит себя на политической арене. Главой государства и дома Виндзоровникогда не станет, но будет играть весомую роль в жизни страны. Я бы назвалаего будущим серым кардиналом", – рассказала Dni.RuЧто касается отношений в семье КейтМиддлтон и принца Уильяма, то там все выглядит неплохо. Карты показывают, чтона данный момент все сконцентрировано на детях, и подчиненно именно им. "Отношениямужчина-женщина немного размыты, ушли на второй план. Дети стали для парыобъединяющей идеей фикс. Чуть позже семья приумножится еще на одного ребенка, апозже еще на одного. Кейт взяла на себя роль многодетной матери, и очень этомурада. Дети королевской крови будут рождаться, я вижу, что в семье Кейт иУильяма их пять, так что наследниками они королевскую фамилию обеспечат", -сказала медиум.Многие обращают внимание, что КейтМиддлтон выглядит не очень хорошо, герцогиня заметно осунулась, но это неудивительно. Она просто не успеваетвосстановится. "Кроме того, в Семье ей живется не так-то просто. Сложно былобалансировать между мужем и семьей мужа. И сказать, что она счастлива, нельзя. Кейтбудто бы выполняет свою миссию, но она ее видит не четко, и даже сама ее мистифицирует,ощущая себя неким посланником, который дарит Великобритании детей королевскойкрови", – добавила Абравитова.