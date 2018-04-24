Американские военные заявляют о неэффективности систем российской противовоздушной обороны (ПВО), используемых Сирией. При этом США инвестируют миллиарды долларов в развитие технологий по скрытности, чтобы обойти эту технику.

Американские военные заявляют онеэффективности систем российской противовоздушной обороны (ПВО), используемыхСирией. При этом США инвестируютмиллиарды долларов в развитие технологий по скрытности, чтобы обойти этутехнику.Эти высказываниямогут быть направлены в адрес Турции, которую американцы стараются убедить отказатьсяот покупки российской системы С-400. Столь нелогичные заявления можнообъяснить, разве что, мелкой местью России за сбитые в Сирии ракеты, запущенные14 апреля США вместе с Францией и Великобританией.Американцыбьют по оборонке, надеясь подорвать международный авторитет российскогопрезидента Владимира Путина. Но пока ничего вменяемого у них не выходит. Причем, Минобороны СШАне раз заявляло о "неэффективности" российских ПВО, сообщает Однако слова представителей Пентагона кажутся нелогичными.Аналитики уверены, что наслушаниях в сенате США представители Пентагона снова вернутся к рассказам обугрозе российских С-300 и С-400, чтобы оправдать свои бюджеты, передаетНапомним, рано утром 14 апреля по мск СШАсовместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по Сирии. Из 103запущенных ракет более 70 были сбиты сирийскими ПВО.Ранеепрезиденты России и Турции договорилисьускорить поставки С-400. На это помощник американского госсекретаряУэсс Митчелл пригрозил Анкаре санкциями из-за этой сделки.