Американские военные заявляют о
неэффективности систем российской противовоздушной обороны (ПВО), используемых
Сирией. При этом США инвестируют
миллиарды долларов в развитие технологий по скрытности, чтобы обойти эту
технику.
Американские военные заявляют о
неэффективности систем российской противовоздушной обороны (ПВО), используемых
Сирией. При этом США инвестируют
миллиарды долларов в развитие технологий по скрытности, чтобы обойти эту
технику.
Эти высказывания
могут быть направлены в адрес Турции, которую американцы стараются убедить отказаться
от покупки российской системы С-400. Столь нелогичные заявления можно
объяснить, разве что, мелкой местью России за сбитые в Сирии ракеты, запущенные
14 апреля США вместе с Францией и Великобританией.
Американцы
бьют по оборонке, надеясь подорвать международный авторитет российского
президента Владимира Путина. Но пока ничего вменяемого у них не выходит. Причем, Минобороны США
не раз заявляло о "неэффективности" российских ПВО, сообщает Однако слова представителей Пентагона кажутся нелогичными.
Аналитики уверены, что на
слушаниях в сенате США представители Пентагона снова вернутся к рассказам об
угрозе российских С-300 и С-400, чтобы оправдать свои бюджеты, передает
Напомним, рано утром 14 апреля по мск США
совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по Сирии. Из 103
запущенных ракет более 70 были сбиты сирийскими ПВО.
Ранее
президенты России и Турции договорились
ускорить поставки С-400. На это помощник американского госсекретаря
Уэсс Митчелл пригрозил Анкаре санкциями из-за этой сделки.