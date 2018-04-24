Забили бездомную до смерти. На такое жестокое преступление пошли четверо подростков из города Кольчугино. Самому младшему из них всего 14, старшему - 17. По информации пресс-службы областного суда, они под действием алкоголя напали на 42-летнюю женщину без определённого места жительства.

Забили бездомную до смерти. На такое жестокое преступление пошли четверо подростков из города Кольчугино. Самому младшему из них всего 14, старшему - 17. По информации пресс-службы областного суда, они под действием алкоголя напали на 42-летнюю женщину без определённого места жительства. Несчастную избили до такой степени, что полученные травмы оказались смертельными, она скончалась. Экзекуторов поймали и, по ходатайству следкома, суд даже заключил их под стражу на 2 месяца. Им грозит до 15 лет лишения свободы.