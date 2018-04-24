Мероприятия проходили в Петушинском районе.

На сегодняшний день зарегистрировано увеличение числа ДТП в Петушинском, Киржачском и Ковровском районах с участием нетрезвых водителей (вместе с отказом от медосвидетельствования).В минувшую пятницу сотрудниками Госавтоинспекции областной роты проведены рейдовые мероприятия. Проверки проходили на территории Петушинского района. В этот вечер в районе работали дополнительно пять экипажей. В городе Костерево на 21-летнего водителя скутера, был составлен административный материал по статье 12.8 кодекса об административных правонарушениях. Молодые люди активно отдыхали и впоследствии решили покататься на транспортном средстве, но увидев сотрудников полиции попытались скрыться в лесном массиве, где были задержаны инспекторами ДПС.Проводимые мероприятия будут продолжены в дальнейшем в других районах области со сложной оперативной обстановкой.