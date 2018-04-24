Страшная авария на М7. Печально известная трасса смерти унесла сразу две жизни. 20-летний владимирец на Форд Фокусе вылетел на встречку и протаранил большегруз Скания. Удар был такой силы, что фуру отбросило на попутный грузовик Фредлайнер. В результе этой аварии погибли 20-летний водитель Форда и его 42-летняя пассажирка.

Страшная авария на М7. Печально известная "трасса смерти" унесла сразу две жизни. 20-летний владимирец на "Форд Фокусе" вылетел на встречку и протаранил большегруз "Скания". Удар был такой силы, что фуру отбросило на попутный грузовик "Фредлайнер". В результе этой аварии погибли 20-летний водитель "Форда" и его 42-летняя пассажирка. Ещё один пассажир иномарки был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.