Злоумышленница под предлогом продажи меда проникла в квартиру к пенсионерке и похитила денежные средства в размере 200 тысяч рублей...

Оперуполномоченными Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержана подозреваемая в краже денежных средств у 90-летней пенсионерки.В ОМВД России по Таганскому району от пожилой женщины поступило сообщение о краже из ее квартиры, расположенной в Большом Факельном переулке.Сотрудники полиции установили, что жительница столицы встретила в подъезде неизвестных женщин, которые предложили ей купить мёд. Она согласилась и одна из незнакомок зашла с ней в квартиру. Пенсионерка достала свои сбережения и, отсчитав необходимую сумму, расплатилась, а остальные деньги оставила на столе. После ухода неизвестной потерпевшая обнаружила, что денег на столе нет. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую - 36-летнюю приезжую. Установлено, что когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленница похитила денежные средства со стола и скрылась. В дальнейшем она потратила деньги по собственному усмотрениюСледствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60