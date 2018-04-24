Женщина положила денежные средства в тумбочку на рабочем месте. Позже она заметила пропажу денег. Ущерб составил более 1 млн рублей...

«Оперативники ОМВД России по району Люблино задержали приезжего по подозрению в краже более 1 млн рублей», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась москвичка с заявлением о краже денежных средств. По словам заявительницы, она передала денежную сумму в рублях и долларах своей родственнице, которая работает продавцом в одном из торговых комплексов района Люблино. Последняя поместила денежные средства в тумбочку на рабочем месте. Позже она заметила пропажу денег. Ущерб составил более 1 млн рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний приезжий, который работает в том же торговым комплексе грузчиком и имеет свободный доступ к торговым помещениям. Похищенными средствами подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18