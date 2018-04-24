Участковые уполномоченные полиции выявили четверых подозреваемых в фиктивной постановке на учет 38 иностранных граждан...

Участковые уполномоченные полиции межмуниципальных отделов полиции «Троицкий», «Щербинский», «Красносельское», «Рязановское» в ходе проверки жилого сектора выявили четверых подозреваемых в фиктивной постановке на учет 38 иностранных граждан.Установлено, что хозяева жилых помещений за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 38 иностранных граждан, приезжих из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам подразделениями дознания межмуниципальных отделов УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Двоим подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, еще двоим - мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79