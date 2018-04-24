В Гороховце прошла акция «Сообщи о пьяном водителе. Водитель: не соверши ошибку, не загуби жизни!»

На территории Владимирской области в каждом десятом автопроисшествии участвует водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. За 3 первых месяца 2018 года в 40 таких ДТП погибли 4 человека и 59 получили ранения.Для исключения фактов управления транспортом в нетрезвом виде Управлением МВД России по Владимирской области организовано профилактическое мероприятие «Общественный патруль».Полицейскими Гороховецкого района проводят работу с участниками дорожного движения по повышению уровня правовой культуры. Сознательные граждане не должны оставлять без внимания грубые нарушения Правил дорожного движения, а немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.20 апреля в г. Гороховец сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сообщи о пьяном водителе. Водитель: не соверши ошибку, не загуби жизни!». К проведению данных мероприятий присоединились дети-волонтеры социально-реабилитационного центра «Семья».Вместе с представителями ГИБДД юные активисты обращались к гражданам с призывом о необходимости сообщать о нетрезвых водителях в полицию, распространяли профилактические листовки с контактными номерами телефонов для связи.Организаторы мероприятия надеются, что после данной акции еще больше граждан займет активную позицию в сфере пресечения грубых нарушений ПДД и их можно будет называть дежурными «Общественного патруля».