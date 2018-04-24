Президент Украины Петр Порошенко получил от Европы козырь
для оказания давления на Кремль. Парламентская ассамблея Совета Европы признала
оккупацию части Донецкой и Луганской областей Россией.
Президент Украины Петр Порошенко получил от Европы козырь
для оказания давления на Кремль. Парламентская ассамблея Совета Европы признала
оккупацию части Донецкой и Луганской областей Россией.
До объявления сегодняшнего решения в Европе считали, что ДНР
и ЛНР это – неконтролируемые правительством Украины территории. Теперь ПАСЕ решило
называть их "временно оккупированными территориями с российской
оккупационной администрацией".
Информацию о решении ПАСЕ сообщил в прямом эфире телеканала
"112 Украина" народный депутат
Алексей Гончаренко.
"Только что ПАСЕ поддержала правку от украинской
делегации. Это чрезвычайно важное для Украины решение", – сказал
парламентарий и отметил, что это дает
еще один инструмент украинскому дипломатическому фронту для отстаивания
интересов страны.
В январе 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла
резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. В ней впервые упоминается
закон о реинтеграции Донбасса, где Россия признана агрессором. В конечном
варианте резолюции также содержится поправка, что Россия должна выполнять все
предыдущие резолюции, которые касаются Крыма и Донбасса.
По оценке экспертов, ни прошлая, ни нынешняя резолюции ПАСЕ не
окажут никакого влияние на нынешнее положение вещей. Россия не раз заявляла,
что ее вооруженных сил нет на территории Украины. Это подтверждали и высокопоставленные
украинские чиновники и военные.