Президент Украины Петр Порошенко получил от Европы козырь для оказания давления на Кремль. Парламентская ассамблея Совета Европы признала оккупацию части Донецкой и Луганской областей Россией.

Президент Украины Петр Порошенко получил от Европы козырьдля оказания давления на Кремль. Парламентская ассамблея Совета Европы призналаоккупацию части Донецкой и Луганской областей Россией.До объявления сегодняшнего решения в Европе считали, что ДНРи ЛНР это – неконтролируемые правительством Украины территории. Теперь ПАСЕ решилоназывать их "временно оккупированными территориями с российскойоккупационной администрацией".Информацию о решении ПАСЕ сообщил в прямом эфире телеканала"112 Украина" народный депутатАлексей Гончаренко."Только что ПАСЕ поддержала правку от украинскойделегации. Это чрезвычайно важное для Украины решение", – сказалпарламентарий и отметил, что это даетеще один инструмент украинскому дипломатическому фронту для отстаиванияинтересов страны.В январе 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняларезолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. В ней впервые упоминаетсязакон о реинтеграции Донбасса, где Россия признана агрессором. В конечномварианте резолюции также содержится поправка, что Россия должна выполнять всепредыдущие резолюции, которые касаются Крыма и Донбасса.По оценке экспертов, ни прошлая, ни нынешняя резолюции ПАСЕ неокажут никакого влияние на нынешнее положение вещей. Россия не раз заявляла,что ее вооруженных сил нет на территории Украины. Это подтверждали и высокопоставленныеукраинские чиновники и военные.