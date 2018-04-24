Спели о Владимире хором. В областном центре состоялся гала-концерт музыкального фестиваля, участниками которого стали городские школьники. Творческий конкурс проводится уже третий год подряд. В этот раз прослушивание проходили около 1000 детей. Обязательным условием было исполнение песен о Владимирском крае.
Спели о Владимире хором. В областном центре состоялся гала-концерт музыкального фестиваля, участниками которого стали городские школьники. Творческий конкурс проводится уже третий год подряд. В этот раз прослушивание проходили около 1000 детей. Обязательным условием было исполнение песен о Владимирском крае.