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<a href="http://33live.ru/novosti/24-04-2018-pripevat-luchshe-xorom.html" target="_blank">«Припевать лучше хором»</a> - Спели о Владимире хором. В областном центре состоялся гала-концерт музыкального фестиваля, участниками которого стали городские школьники. Творческий конкурс проводится уже третий год подряд. В этот раз прослушивание проходили около 1000 детей. Обязательным условием было исполнение песен о Владимирском крае.