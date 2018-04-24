Присвоил себе сиротские деньги? Следком завершил расследование громкого уголовного дела. Бывшего директора Мстерского детского дома Александра Разгильдеева обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Разгильдеев целых два года пользовался своим служебным положением в корыстных целях. Один из благотворительных фондов выделил сиротам детского дома более 200 тысяч рублей. Но экс-директор учреждения, видимо, посчитал, что деньги нужнее ему, чем детям-сиротам и решил оставить их себе.

Присвоил себе сиротские деньги? Следком завершил расследование громкого уголовного дела. Бывшего директора "Мстерского детского дома" Александра Разгильдеева обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Разгильдеев целых два года пользовался своим служебным положением в корыстных целях. Один из благотворительных фондов выделил сиротам детского дома более 200 тысяч рублей. Но экс-директор учреждения, видимо, посчитал, что деньги нужнее ему, чем детям-сиротам и решил оставить их себе. Благотворителям он отправлял фиктивные отчёты об использовании выделенных средств якобы на нужды воспитанников. Помимо этого, Разгильдеев дал указания "трудоустроить" в детский дом "мертвую душу" и платил ей зарплату. Так экс-директор "заработал" еще 62-е тысячи рублей. В ходе следствия обвиняемый вину признал и деньги вернул. Однако от суда его это не спасёт.