Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Владимира Познера. Популярный артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о потере жены.

Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Владимира Познера. Популярный артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о потере жены.Константин Хабенский впервые за многие годы рассказал о первой жене Анастасии, которая 11 лет назад умерла из-за онкологического заболевания. Актер начал свое повествование с того, что упомянул о благотворительном фонде, организованном в помощь детям, страдающим опухолью головного мозга (именно такой диагноз был диагностирован у Анастасии Хабенской). Так, за десять лет работы фонд помог более тысяче детей.Собственно, на благотворительность его подвигла тяжелая болезнь супруги. "Подтолкнула к этому очень простая вещь. Одиннадцать лет назад у меня в семье случилась беда. У Насти, моей жены, обнаружили онкологию головного мозга. Сделали две операции, мы переехали в Америку продолжать лечение. И чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил ей заниматься помощью другим – детям с этой же болезнью. И она начала. Мы начали вместе, потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история", – рассказал Константин.Проиграв борьбу с раком, Хабенский спрятался от прессы, он не выходил в свет, не общался с журналистами. Артист посвятил себя воспитанию их с Анастасией маленького сына Ивана. Отметим, что сейчас мальчик вместе с бабушкой живет в Испании. Однако связи сын и отец не потеряли, к примеру, на день рождения Ивану Константин закатил грандиозную вечеринку.В 2013 году Хабенский женился. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. В 2016 году она подарила ему дочь Александру. О своей личной жизни актер продолжает на распространяться, зато многочисленные поклонники готовы говорить о самом артисте круглосуточно.Так, в комментариях к интервью Познера фанаты рассыпались в комплиментах Хабенскому. "Приятный человек и отличный актер! По моему скромному мнению – лучший наш актер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Тот случай, когда голос уже половина эстетического удовольствия) спасибо большое за Константина, Владимир Владимирович﻿", "Хабенский молодец наш человек", "талантливый человечище. и с большой душой. уважаю", – высказались пользователи Сети.