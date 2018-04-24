С Аллой Пугачевой случилась дикая история. На Примадонну отечественной сцены накинулась возмущенная жительница Одессы с заявлением, что та может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет.

С Аллой Пугачевой случилась дикая история. На Примадонну отечественной сцены накинулась возмущенная жительница Одессы с заявлением, что та "может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет".В Татарбунарский районный суд Одесской области обратилась некая женщина с жалобой на шоу-бизнес и, в частности, на Аллу Пугачеву. В своем заявлении дама заявила. что Примадонна российской сцены "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет", компетентно сообщает .Жительница солнечной Одессы рассказала, что решила поехать в другой город на работу, но Алла Пугачева со своими людьми начала преследовать ее. Якобы популярная исполнительница запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. В итоге, измученная одесситка обратилась в суд. чтобы он принял меры в отношении Примадонны.Самое интересное, что в этой дикой истории суд отреагировал на жалобу женщины. "Судом был предоставлен ответ, что ее заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства. Ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедур судопроизводства", – приводят содержание заявления учреждения журналисты. Неизвестно, знает ли Алла Пугачева о том, что получила оплеуху от возмущенной одесситки.