Оперная дива Анна Нетребко ошарашила поклонников фотографиями с отдыха. Теперь фанаты без устали воспевают красоту звезды.

Оперная дива Анна Нетребко ошарашила поклонниковфотографиями с отдыха. Теперь фанаты без устали воспевают красоту звезды.Анна похвасталась в Instagram собственным снимком. На немпевица позирует в широкополой шляпе и купальнике, который, вкупе соспускающимся в ложбинку украшением, выгодно подчеркивает шикарную грудьисполнительницы. Судя по красному цвету кожи, Нетребко немного обгорела насолнце, но, кажется, это совсем не досаждает улыбающейся звезде.Снимок моментально приобрел популярность у поклонников дивыи оброс хвалебными комментариями. "Но нельзябыть красивой такой,Анна 💃🏼Здоровья Вам и близким 🌞☘️💕", "Красотка.Настоящая русская женщина. Неперестаю Вами восхищаться!!!", "И не надопрятать такую красоту!", "Красотка сладкая )🌺🌺🌺😘", "Гарнадивчина!", "Фантастично получились!!", "Персик", "Красотанеземная👍. Кустодиевская женщина👍👍👍🌺🌷". "Сочнаякрасотка🍓", "Аннечка!!! Какая ВЫ, красавица...королева👑❤💐💐💐💐💐мы Вас любим..", "Обажаю за жизнелюбие!Потрясающая Женщина!" "Роскошная, неповторимая, храни Вас господи 🙏", "Милая конфетка Анечка с витамином D👍🏼👙💃🏻" – неунимались восторженные фанаты.Особо обеспокоенныесостоянием здоровья звезды давали советы по уходу за травмированной солнцемкожей и выражали свои мысли по этому поводу. "Обгорела) сметана помогает)","Кокосовое масло спасет ситуацию!", "Да и молодец!!!!! Да инаплевать!!!!! Подумаешь обгорела)))))", "Обгорела, однако😯😯😯", – писали фолловеры.