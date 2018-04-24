Оперная дива Анна Нетребко ошарашила поклонников
фотографиями с отдыха. Теперь фанаты без устали воспевают красоту звезды.
Оперная дива Анна Нетребко ошарашила поклонников
фотографиями с отдыха. Теперь фанаты без устали воспевают красоту звезды.
Анна похвасталась в Instagram собственным снимком. На нем
певица позирует в широкополой шляпе и купальнике, который, вкупе со
спускающимся в ложбинку украшением, выгодно подчеркивает шикарную грудь
исполнительницы. Судя по красному цвету кожи, Нетребко немного обгорела на
солнце, но, кажется, это совсем не досаждает улыбающейся звезде.
Снимок моментально приобрел популярность у поклонников дивы
и оброс хвалебными комментариями. "Но нельзя
быть красивой такой,Анна 💃🏼Здоровья Вам и близким 🌞☘️💕", "Красотка.
Настоящая русская женщина. Неперестаю Вами восхищаться!!!", "И не надо
прятать такую красоту!", "Красотка сладкая )🌺🌺🌺😘", "Гарна
дивчина!", "Фантастично получились!!", "Персик", "Красота
неземная👍. Кустодиевская женщина👍👍👍🌺🌷". "Сочная
красотка🍓", "Аннечка
!!! Какая ВЫ, красавица...королева👑❤💐💐💐💐💐мы Вас любим..", "Обажаю за жизнелюбие!
Потрясающая Женщина!" "Роскошная, неповторимая, храни Вас господи 🙏", "Милая конфетка Анечка с витамином D👍🏼👙💃🏻" – не
унимались восторженные фанаты.
Особо обеспокоенные
состоянием здоровья звезды давали советы по уходу за травмированной солнцем
кожей и выражали свои мысли по этому поводу. "Обгорела) сметана помогает)",
"Кокосовое масло спасет ситуацию!", "Да и молодец!!!!! Да и
наплевать!!!!! Подумаешь обгорела)))))", "Обгорела, однако😯😯😯", – писали фолловеры.