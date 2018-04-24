Коллективу МХТ имени Чехова представили нового художественного руководителя: им стал Сергей Женовач. Свои творческие планы он пока не разглашает. Лишь подчеркивает, что идей много, и сначала он планирует их обсудить со своей труппой.

Коллективу МХТ имени Чехова представили нового художественного руководителя: им стал Сергей Женовач. Свои творческие планы он пока не разглашает. Лишь подчеркивает, что идей много, и сначала он планирует их обсудить со своей труппой.Зал полон: в партере — актеры в предвкушении встречи с новым художественным руководителем. Сергей Женовач для одних — человек новый, для других — хорошо знакомый. Новый худрук заверил труппу: революций не будет — все останется так, как было при Табакове."Эта вот идея художественного театра, когда все вместе дружно и все разные и делаем в радость, в удовольствие, в счастье — хочется войти в него, ничего не ломая, но развивая, как мы все вместе будем понимать идею этого удивительного места и получать от работы удовольствие", — говорит художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Сергей Женовач."На удачу" медаль к 80-летию МХТа новому художественному руководителю вручил Владимир Машков. Пока Сергей Женовач будет работать на двух местах: он останется и художественным руководителем Студии театрального искусства, хотя на нее есть свои плавны. Их озвучивает Владимир Мединский, министр культуры РФ: "Он сможет продолжить классическую в хорошем смысле этого слова линию МХТ и, наверное, то, что Сергей Васильевич успешно руководил Студией на улице Станиславского — хорошее мистическое совпадение, станет филиалом нашего театра".Решено, что МХТ будет работать в тесном сотрудничестве и с "Табакеркой". Владимир Машков вынашивает грандиозные планы, но ими пока не делится из суеверия. "Мы будем работать над тем, чтобы и наши актеры определились, и актеры МХТа либо помогали нам и какое-то придумать сотрудничество, — говорит он. — Все должны быть объединены одной идеей, мы с Сергей Васильевичем друзья и понимаем друг друга и занимаемся одним театром".Олег Павлович Табаков считал неполные залы театра явлением противоестественным. Экономической составляющей уделялось особое внимание. Лучшие актеры по итогам сезона поощрялись премиями. Новый художественный руководитель эту традицию продолжит.