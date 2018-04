Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, родившая ему 23 апреля третьего ребенка, отдала дань памяти принцессе Диане. Она надела очень похожее платье.

Супруга принца Уильяма КейтМиддлтон, родившая ему 23 апреля третьего ребенка, отдала дань памяти принцессеДиане. Она надела очень похожее платье.Через несколько часов после родов Кейт появилась на порогебольницы в красном платье с белым воротничком, весьма напоминающем наряд Дианы в1984 году, когда на свет появился ее младший сын принц Гарри. При этом она выглядит выигрышнее, чем леди Ди. "She looks even betterthan lady Diana! What a wonderful sense of style! Congratulations from Russia! (Она выглядит даже лучше, чем леди Диана! Какоезамечательное чувство стиля! Поздравляем из России! – прим. ред)", – написалодин из наших соотечественников в Twitter.Материал дополняется