ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Левшонкова Александра Яковлевича, 20.07.1930 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Левшонкова Александра Яковлевича, 20.07.1930 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 01 августа 2003 года.Приметы: на вид 70-80 лет, рост около 170 см, славянской внешности, плотного телосложения, волосы прямые светло-русые с сединой, глаза серые.Особые приметы: татуировка на левом предплечье.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29