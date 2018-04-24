Десятки жителей деревни Архангельское в Новой Москве оказались вне закона. Почти половине поселка внезапно отказали в оформлении документов на недвижимость, так как участки попали в санитарную зону железной дороги. Почему люди узнали об этом только сейчас? И какой выход видят в префектуре?

Десятки жителей деревни Архангельское в Новой Москве оказались вне закона. Почти половине поселка внезапно отказали в оформлении документов на недвижимость, так как участки попали в санитарную зону железной дороги. Почему люди узнали об этом только сейчас? И какой выход видят в префектуре?- Дом стоит, мы живем, а документов нет. Мы не можем оформить молочную кухню ребенку, не можем в садик нормально зарегистрироваться, так как здесь только временная регистрация.Сосед Ирины свой дом успел зарегистрировать. Но в безопасности из-за проблем других жильцов себя все равно не чувствует.- Этим летом думал достраивать, но теперь у меня сомнения есть, достраивать его или не достраивать вообще.Причину отказа в регистрации жители выяснили быстро. За забором начинается территория деревни Архангельское, но буквально в 50 метрах от нее расположена железная дорога. Строилась она в конце 70-х годов прошлого века, однако санитарная зона вокруг нее на картах появилась лишь в 2017 году.- Вот где заштриховано, в произвольном порядке. Получается, что наш участок в санитарной зоне, а вот там вот участок, наши соседи, они просто успели прописаться и все.При этом у жителей деревни на руках документы на участки. Никаких обременений и ограничений в них нет.- Никто здесь не делал натурных измерений, просто взяли какую-то формулу по ГОСТу и определили, что уровень шума здесь превышает. Вроде бы это делается ради населения, но на самом деле это население страдает.- Газ не подвести, топимся, чем можем. Не прописаться, никаких социальных благ и льгот не получить.В руководстве Московской железной дороги отмечают, что санитарная зона прописана по закону, и они просто выполняют этот закон."Как правило, эта норма составляет 150 метров, и несоблюдение этого при выдаче разрешения теми или иными органами власти грозит большими неудобствами жителям — это и повышенная вибрация, и звуковые нагрузки", — объясняет Владимир Мягков, начальник службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.Разъяснений удалось добиться в окружной префектуре. Земли под застройку изначально были на территории Московской области. Когда они перешли в состав столицы, поменялись и требования."Мы предложили, чтобы РЖД установили санитарно-защитную зону, сократив ее до границ станции, установив шумозащитные экраны, либо лесополосу высадили", — сообщил Илья Исаев, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений.Те дома, что уже зарегистрированы, сносить точно не будут, обещают власти. Остальным жителям Архангельского префектура готова помочь добиться регистрации через суд. Люди уже подготовили коллективный иск.