Любители экстремальных селфи не прислушиваются к
предупреждениям об опасности такого хобби. Поиски удачного ракурса для снимка
закончились смертью 16-летней школьницы из Пензенской области.
Любители экстремальных селфи не прислушиваются к
предупреждениям об опасности такого хобби. Поиски удачного ракурса для снимка
закончились смертью 16-летней школьницы из Пензенской области.
Подруги девушки знали о ее пристрастии к поздним прогулкам.
Одна из них – двоюродная сестра – сопровождала Машу (имя изменено) ночью 23
апреля. Вскоре после полуночи школьница забралась на крышу вагона-зерновоза на
железнодорожной станции "Колышлей".
Когда Маша искала лучший ракурс, палка для селфи коснулась
проводов. Девушку ударило током, она свалилась с вагона и при падении ударилась
головой о рельсы. Когда подоспела скорая помощь, школьница была еще жива и даже
шутила. В больнице ее хотели постричь наголо. "Как же я в школу пойду,
лысая?", – спрашивала Маша. Спасти девочку не удалось.
Как выяснило издание "МК", семья девочки обеспеченная,
ее отец находится на заработках на севере. У Маши 14-летняя сестра и годовалый
брат. Как рассказывают одноклассницы, девушка не впервые гуляла ночью – она
часто уходила из дома, когда родители засыпали. Как-то раз она гуляла до 4
часов утра, ей это очень нравилось – а мать даже не знала, что дочери не было
дома.
На страничке девочки в соцсетях много экстремальных
фотографий. Она снимала на крышах домов, на мостах – но не себя, а других
людей. Под одним из фото подпись: "Маме за меня стыдно". Мать с
дочерью, действительно, часто ругались из-за такого увлечения девочки. Но она
продолжала лазить по крышам и стройкам – ей нравилась эта романтика.
После ЧП в школе, где училась Маша, проходят
профилактические беседы о безопасности. К сожалению, отмечает издание, для
своих одноклассников девушка вовсе не жертва – а, скорее, героиня.