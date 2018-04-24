Любители экстремальных селфи не прислушиваются к предупреждениям об опасности такого хобби. Поиски удачного ракурса для снимка закончились смертью 16-летней школьницы из Пензенской области.

Любители экстремальных селфи не прислушиваются кпредупреждениям об опасности такого хобби. Поиски удачного ракурса для снимказакончились смертью 16-летней школьницы из Пензенской области.Подруги девушки знали о ее пристрастии к поздним прогулкам.Одна из них – двоюродная сестра – сопровождала Машу (имя изменено) ночью 23апреля. Вскоре после полуночи школьница забралась на крышу вагона-зерновоза нажелезнодорожной станции "Колышлей".Когда Маша искала лучший ракурс, палка для селфи коснуласьпроводов. Девушку ударило током, она свалилась с вагона и при падении удариласьголовой о рельсы. Когда подоспела скорая помощь, школьница была еще жива и дажешутила. В больнице ее хотели постричь наголо. "Как же я в школу пойду,лысая?", – спрашивала Маша. Спасти девочку не удалось.Как выяснило издание "МК", семья девочки обеспеченная,ее отец находится на заработках на севере. У Маши 14-летняя сестра и годовалыйбрат. Как рассказывают одноклассницы, девушка не впервые гуляла ночью – оначасто уходила из дома, когда родители засыпали. Как-то раз она гуляла до 4часов утра, ей это очень нравилось – а мать даже не знала, что дочери не былодома.На страничке девочки в соцсетях много экстремальныхфотографий. Она снимала на крышах домов, на мостах – но не себя, а другихлюдей. Под одним из фото подпись: "Маме за меня стыдно". Мать сдочерью, действительно, часто ругались из-за такого увлечения девочки. Но онапродолжала лазить по крышам и стройкам – ей нравилась эта романтика.После ЧП в школе, где училась Маша, проходятпрофилактические беседы о безопасности. К сожалению, отмечает издание, длясвоих одноклассников девушка вовсе не жертва – а, скорее, героиня.