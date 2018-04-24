Министры иностранных дел стран Большой семерки договорились о создании группы наблюдения за поведением России. Об этом сообщил журналистам глава МИД Британии Борис Джонсон в канадском Торонто.

Министры иностранных дел стран Большой семерки договорились о создании "группы наблюдения за поведением России". Об этом сообщил журналистам глава МИД Британии Борис Джонсон в рамках министерской встречи G7 в канадском Торонто.Что мы решили вчера, так это то, что мы создадим в рамках G7 группу, которая будет следить за скверным поведением России во всех его проявлениях — будь то кибератаки, дезинформация.Как заявил Джонсон, "где бы это ни случилось, мы будем коллективно пытаться это предотвращать", передает "Интерфакс".Ранее сегодня представитель Госдепа США сообщил, что "семерка" едина в вопросе противодействия политике России."Россия, которой нет в этой компании уже почти 4 года, не только не потеряла свое влияние в G7, она, как с сожалением констатирует главный телеканал Канады CBC, его умудрилась нарастить. Ведь весь саммит только про нас и говорит", — так прокомментировал эти враждебные заявления ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастна Россия. Москва это категорически отрицает.