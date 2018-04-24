Уже несколько месяцев не утихают страсти вокруг доброго
имени Спартака Мишулина. Журналисты программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1 пытаются найти правду в потоке взаимных обвинений участников скандала.
Уже несколько месяцев не утихают страсти вокруг доброго
имени Спартака Мишулина. Журналисты программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1" пытаются найти правду в потоке взаимных обвинений участников скандала.
С прошлой осени малоизвестный актер Тимур Еремеев пытается доказать,
что он является сыном звезды советского кино. Уже было снято множество выпусков шоу, где
родственники и друзья Мишулина муссируют различные версии, слухи и полощут
грязное белье известного артиста на глазах всей страны.
В одной из телепередач в студию пришел старый знакомый
Тимура Еремеева Евгений Соколов. Мужчина заявил, что на протяжении восьми
месяцев приятели вместе снимали квартиру в московском районе Митино. И Якобы Еремеев
просил его взять на себя его вину в деле о наркотиках. Соколов, исключительно по доброте душевной, пришел на
выручку товарищу.
Евгений рассказал Андрею Малахову о том, что ему удалось
выяснить за время совместного проживания с Еремеевым. Признания мужчины вызвали у, казалось бы, прожженного телеведущего оторопь.
"Детство у него, видать, не особо ласковое было, сладкое.
Папа Сережа бил, не понимал, считал девочкой-не девочкой. Оскорблял, не понимал
его вкуса к жизни. Пил сильно. И мама, говорит, от него постоянно уходила,
потому что в семье как тиран был, что ли. Ему [Тимуру] хотелось вроде как
пиара. Он сам себе выдумывал, что у него знаменитые родственники есть", -
вспомнил Соколов.
Присутствующие не поверили Сергею. Редакторы программы телеканала "Россия 1" отправили мужчину пройти детектор
лжи. Полиграфолог Олег Барышев сообщил результаты: "Подтвердить слова Евгения о том, что Тимур
рассказывал про отца, так называемом папе Сергее, невозможно. То есть это не
является правдой".
Несмотря на результаты экспертизы, осталось неясно, действительно ли Евгений взял всю вину на себя и тем самым спас
Тимура от тюрьмы. Сам Еремеев всячески избегал прямого ответа на эти обвинения. "Фантазии
человека тем ярче и необычнее, чем скуднее и заурядней его повседневная жизнь.
В отношении меня фантазируют настолько бурно, что мне искренне жаль авторов.
Хотел закрыть тему. Правда", – написал актер в соцсетях.