Уже несколько месяцев не утихают страсти вокруг доброго имени Спартака Мишулина. Журналисты программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1 пытаются найти правду в потоке взаимных обвинений участников скандала.

Уже несколько месяцев не утихают страсти вокруг доброгоимени Спартака Мишулина. Журналисты программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1" пытаются найти правду в потоке взаимных обвинений участников скандала.С прошлой осени малоизвестный актер Тимур Еремеев пытается доказать,что он является сыном звезды советского кино. Уже было снято множество выпусков шоу, гдеродственники и друзья Мишулина муссируют различные версии, слухи и полощутгрязное белье известного артиста на глазах всей страны.В одной из телепередач в студию пришел старый знакомыйТимура Еремеева Евгений Соколов. Мужчина заявил, что на протяжении восьмимесяцев приятели вместе снимали квартиру в московском районе Митино. И Якобы Еремеевпросил его взять на себя его вину в деле о наркотиках. Соколов, исключительно по доброте душевной, пришел навыручку товарищу.Евгений рассказал Андрею Малахову о том, что ему удалосьвыяснить за время совместного проживания с Еремеевым. Признания мужчины вызвали у, казалось бы, прожженного телеведущего оторопь."Детство у него, видать, не особо ласковое было, сладкое.Папа Сережа бил, не понимал, считал девочкой-не девочкой. Оскорблял, не понималего вкуса к жизни. Пил сильно. И мама, говорит, от него постоянно уходила,потому что в семье как тиран был, что ли. Ему [Тимуру] хотелось вроде какпиара. Он сам себе выдумывал, что у него знаменитые родственники есть", -вспомнил Соколов.Присутствующие не поверили Сергею. Редакторы программы телеканала "Россия 1" отправили мужчину пройти детекторлжи. Полиграфолог Олег Барышев сообщил результаты: "Подтвердить слова Евгения о том, что Тимуррассказывал про отца, так называемом папе Сергее, невозможно. То есть это неявляется правдой".Несмотря на результаты экспертизы, осталось неясно, действительно ли Евгений взял всю вину на себя и тем самым спасТимура от тюрьмы. Сам Еремеев всячески избегал прямого ответа на эти обвинения. "Фантазиичеловека тем ярче и необычнее, чем скуднее и заурядней его повседневная жизнь.В отношении меня фантазируют настолько бурно, что мне искренне жаль авторов.Хотел закрыть тему. Правда", – написал актер в соцсетях.