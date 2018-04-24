И в продолжение темы. Сегодня стартовала акция Георгиевская ленточка. Она ежегодно проходит по всей стране с 24 апреля по 9 мая. Проводят её активисты всероссийского движения Волонтёры Победы. Владимирцам они раздадут 5 тысяч георгиевских ленточек. Как сообщили в Комитете по молодёжной политике, раздавать символы памяти волонтёры будут на нескольких остановках общественного транспорта, около высших учебных заведений, а 7,8 и 9 мая - на площади Победы.

И в продолжение темы. Сегодня стартовала акция "Георгиевская ленточка". Она ежегодно проходит по всей стране с 24 апреля по 9 мая. Проводят её активисты всероссийского движения "Волонтёры Победы". Владимирцам они раздадут 5 тысяч георгиевских ленточек. Как сообщили в Комитете по молодежной политике, раздавать символы памяти волонтёры будут на нескольких остановках общественного транспорта, около высших учебных заведений, а 7,8 и 9 мая - на площади Победы. К слову, в этот раз волонтёры вместе с Георгиевской ленточкой будут вручать прохожим памятку, с напоминанием о том, что значит этот символ и как его правильно носить. К примеру, неуместно будет смотреться Георгиевская ленточка в качестве аксессуара для волос или "украшения" на авто. По традиции приобретение ленточек частично финансируется из областного бюджета.Вадим Волков, главный специалист Комитета по молодежной политике области: Волонтёры Победы получают ленточки из Центрального штаба в Москве. Наши муниципальные образования, добровольцы получают их именно от нас из средств областного бюджета.- Сколько было выделено в этом году?- В этом году было выделено порядка 80 тысяч, на закупку и планируется к раздаче более 10 тысяч ленточек. // Их будут раздавать добровольцы в муниципалитетах, со следующей недели начиная.