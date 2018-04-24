В понедельник, 23 апреля, в столице Польши состоялась мировая премьера российского фильма Собибор, повествующего о побеге узников из одноименного концлагеря в годы Второй мировой войны.

В понедельник, 23 апреля, в столице Польши состоялась мировая премьера российского фильма "Собибор", повествующего о побеге узников из одноименного концлагеря в годы Второй мировой войны.По словам известного российского актера Константина Хабенского, для которого этот фильм стал режиссерским дебютом, произошедшее в Собиборе — история мирового масштаба. "Если по каким-то причинам нам вдруг захочется сделать вид, что этого не было, или просто забыть, то подобные истории моментально появятся в любой другой точке планеты", — подчеркнул он, выступая перед началом показа.Приглашенные на премьерный показ гости встретили финальные титры фильма аплодисментами. Посол Израиля в Польше Анна Азари призналась, что увиденное произвело на нее тяжелое впечатление. "Я еще не до конца его переварила. Он тяжелый", — сказала дипломат. В свою очередь посол России в Польше Сергей Андреев назвал фильм "сильным", передает ТАСС. По его словам, на восприятие киноленты зрителем в значительной мере повлияет то, насколько человек восприимчив, подготовлен и образован, насколько хорошо знает историю". "Мне кажется, что фильм производит сильное впечатление", — заключил посол.Фильм "Собибор" рассказывает о восстании узников концлагеря, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского, возглавившего его. Кинолента повествует о событиях, предшествовавших бунту узников, и самом восстании.Главную роль исполняет режиссер фильма Константин Хабенский, герой которого понимает, что единственным способом избежать верной гибели станет только побег из лагеря.Восстание в концлагере Собибор было единственным за годы Второй мировой войны успешным и столь массовым по числу участников — бежать удалось почти 300 узникам.Российская премьера драмы "Собибор", выход которой приурочен к 75-летней годовщине восстания узников нацистского лагере смерти, пройдет 24 апреля в Ростове-на-Дону — на родине главного героя Александра Печерского. В российский прокат фильм выйдет 3 мая, сообщает РИА Новости.