Родители учащихся столичного Лицея № 1799 поддержали Всероссийскую акцию «Пристегнись, Россия!».

Родители учащихся столичного Лицея № 1799 поддержали Всероссийскую акцию «Пристегнись, Россия!».Инспекторы 3 батальона дорожно-патрульной службы Центрального округа столицы провели родительское собрание. Госавтоинспекторы привели статистику аварийности на территории округа, а также примеры дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Полицейские озвучили основные причины происшествий и дали рекомендации, как избежать неприятных ситуаций на дороге.Особое внимание инспекторы уделили правилам перевозки детей в автомобиле. Сотрудники дорожно-патрульной службы призвали взрослых участников дорожного движения использовать ремни безопасности и собственным примером демонстрировать детям безопасное поведение, а также напомнили о необходимости применения детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.В конце беседы родители сделали фото с тематическими плакатами в поддержку Всероссийской акции «Пристегнись, Россия!».