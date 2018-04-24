Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа столицы посетили ГБПОУ ДЗМ г. Москвы Медицинский колледж №1.

Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа столицы посетили ГБПОУ ДЗМ г. Москвы Медицинский колледж №1.Госавтоинспекторы пригласили на встречу студентов 1 курса. Инспекторы дорожно-патрульной службы проинформировали о состоянии аварийности на территории Южного округа города Москвы, привели неутешительные примеры дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и пешеходов.Автоинспекторы обратились к учащимся с призывом быть максимально внимательными на проезжей части и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.Также студентам рассказали о мерах безопасности при использовании скутеров, мопедов и велосипедов, а также напомнили о предусмотренной законодательством ответственности за не соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации.Полицейские призвали будущих медиков соблюдать простые правила безопасности при переходе проезжей части и быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.