"Полицейские задержали 9 приезжих из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотических средств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве задержали 9 приезжих из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотических средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейские нескольких регионов поэтапно с поличным задержали подозреваемых, в том числе и женщину-координатора с сообщником, перевозивших героин к местам закладкок.«Установлено, что злоумышленники знали друг друга, перемещались на автомашинах и распространяли запрещенные средства через тайники в Московской, Тверской, Владимирской, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, Воронежской областях и Ставропольском крае», - рассказала Ирина Волк.Наибольшее количество наркотического вещества - более 4 кг героина обнаружено и изъято в Новой Москве, в поселении Внуковское, где проживали трое граждан, попавших в поле зрения полиции.Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве, СО ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы, СО ОМВД России по району Гольяново г. Москвы, СУ УМВД России по г. Твери возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ и ст. 228 УК РФ.Всем подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк