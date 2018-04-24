Американский аналитик Самуэль Бендетт из
Центра военно-морского анализа посчитал любопытным новейшие российские беспилотники,
которые покажут 9 мая на Красной площади в Москве. По словам минитсра обороны Сергея Шойгу, это сверхзвуковой опытный
самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9,
робот-сапер Уран-6 и беспилотные летательные аппараты Корсар.
Американский аналитик Самуэль Бендетт из
Центра военно-морского анализа посчитал любопытным новейшие российские беспилотники,
которые покажут 9 мая на Красной площади в Москве. По словам минитсра обороны Сергея Шойгу, это сверхзвуковой опытный
самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9",
робот-сапер "Уран-6" и беспилотные летательные аппараты "Корсар".
Бендетт выпустил
публикацию под названием "Россия впервые продемонстрирует боевые боты". В ней
от отметил, что из названных аппаратов широкое применение, в основном в Сирии,
нашел только "Уран-6". Его "брат" "Уран-9", по словам аналитика, еще
тестируется, а "Корсар" почти неизвестен за пределами военных кругов.
Американец удивился, что на параде Победы не появятся аппараты
"Элерон-3", "Орлан-10" и "Форпост", используемые на Украине и в Сирии. Он
считает, что такое решение объясняется небольшими размерами этих аппаратов, – их
будет плохо видно на "публичной выставке".
Бендетт добавил, что Шойгу не сообщил о демонстрации на параде
беспилотников "Соратника" и "Нерехты". "Выбор в пользу одного неизвестного
беспилотника в ущерб нескольким другим, уже зарекомендовавшим себя на службе,
представляется любопытным решением", – цитирует аналитика War Is Boring. По его
словам, за последние несколько лет "Россия добилась больших успехов в
разработке широкого спектра воздушных, наземных и морских беспилотных
аппаратов".
Отметим, в подмосковном Жуковском прошли тренировочные полеты
пилотов новейших российских истребителей пятого поколения Су-57. Они готовятся
впервые принять участие в Параде Победы, передает телеканал "Звезда".