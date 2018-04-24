Американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа посчитал любопытным новейшие российские беспилотники, которые покажут 9 мая на Красной площади в Москве. По словам минитсра обороны Сергея Шойгу, это сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9, робот-сапер Уран-6 и беспилотные летательные аппараты Корсар.

Американский аналитик Самуэль Бендетт изЦентра военно-морского анализа посчитал любопытным новейшие российские беспилотники,которые покажут 9 мая на Красной площади в Москве. По словам минитсра обороны Сергея Шойгу, это сверхзвуковой опытныйсамолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9",робот-сапер "Уран-6" и беспилотные летательные аппараты "Корсар".Бендетт выпустилпубликацию под названием "Россия впервые продемонстрирует боевые боты". В нейот отметил, что из названных аппаратов широкое применение, в основном в Сирии,нашел только "Уран-6". Его "брат" "Уран-9", по словам аналитика, ещетестируется, а "Корсар" почти неизвестен за пределами военных кругов.Американец удивился, что на параде Победы не появятся аппараты"Элерон-3", "Орлан-10" и "Форпост", используемые на Украине и в Сирии. Онсчитает, что такое решение объясняется небольшими размерами этих аппаратов, – ихбудет плохо видно на "публичной выставке".Бендетт добавил, что Шойгу не сообщил о демонстрации на парадебеспилотников "Соратника" и "Нерехты". "Выбор в пользу одного неизвестногобеспилотника в ущерб нескольким другим, уже зарекомендовавшим себя на службе,представляется любопытным решением", – цитирует аналитика War Is Boring. По егословам, за последние несколько лет "Россия добилась больших успехов вразработке широкого спектра воздушных, наземных и морских беспилотныхаппаратов".Отметим, в подмосковном Жуковском прошли тренировочные полетыпилотов новейших российских истребителей пятого поколения Су-57. Они готовятсявпервые принять участие в Параде Победы, передает телеканал "Звезда".