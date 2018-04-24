Страны большой семерки готовы принять дополнительные ограничительные меры в отношении России. Вопрос об ужесточении санкций может быть рассмотрен в связи с ситуацией на Донбассе.

Страны "большой семерки" готовы принять дополнительные ограничительные меры в отношении России. Вопрос об ужесточении санкций может быть рассмотрен в связи с ситуацией на Донбассе.В обнародованном документе говорится, что страны пойдут на такой шаг, если "этого потребуют действия Москвы". Политики отметили, что "семерка" полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность "в пределах ее международно признанных границ", передает телеканал "".При этом сообщается, что санкции против России могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями. Главы МИД на саммите в Торонто охарактеризовали внешнеполитические действия государства как "дестабилизирующие", пишет "".Информация дополняется.