Стресс и паника – так пытается оправдать свой поступок 17-летняя жительница Нижневартовска. Галина обварила в кипятке новорожденных щенят – по ее словам, по поручению матери.

Стресс и паника – так пытается оправдать свой поступок17-летняя жительница Нижневартовска. Галина обварила в кипятке новорожденныхщенят – по ее словам, по поручению матери.Плодовитость домашнего питомца стала проблемой для жильцоводного из домов в Нижневартовске. Как пояснила мать семейства, ветеринарыотказывались стерилизовать собаку из-за ее преклонного возраста – тем не менее,четвероногая подруга продолжала исправно и регулярно приносить потомство.На сей раз роды пришлись на утро, когда Галина собиралась научебу. На свет появился один щенок. Однако к тому времени, когда девушкавернулась домой, приплод утроился. Девушка позвонила матери, которая наказалаей избавиться от щенков."У нас собака ощенилась уже в девятый раз, всегда этопроисходило при родителях, и они топили их. А тут я одна… Я попыталась утопитьих в кипятке, но они громко пищали и собака начала ломиться к ним. Я оченьиспугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике выкинула их за окно",– приводит рассказ 17-летнейстудентки.Ранее сообщалось, что возмущенные жители Нижневартовскаобратились в полицию – после того, как обнаружили на улице сваренных в кипяткещенят, которых девушка выкинула из окна. Граждане угрожали организовать пикетыу "нехорошего дома" и даже обещали прийти туда со своими собаками.Мать студентки утверждает, что дочь – очень добрая девочка илюбит животных. Из-за нее и завели собаку. Просто у девушки сейчас сессия, онаочень перенервничала, у нее стресс. Сама виновница переполоха больше всегопереживает, что история дойдет до ее однокурсников.