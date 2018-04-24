Стресс и паника – так пытается оправдать свой поступок
17-летняя жительница Нижневартовска. Галина обварила в кипятке новорожденных
щенят – по ее словам, по поручению матери.
Стресс и паника – так пытается оправдать свой поступок
17-летняя жительница Нижневартовска. Галина обварила в кипятке новорожденных
щенят – по ее словам, по поручению матери.
Плодовитость домашнего питомца стала проблемой для жильцов
одного из домов в Нижневартовске. Как пояснила мать семейства, ветеринары
отказывались стерилизовать собаку из-за ее преклонного возраста – тем не менее,
четвероногая подруга продолжала исправно и регулярно приносить потомство.
На сей раз роды пришлись на утро, когда Галина собиралась на
учебу. На свет появился один щенок. Однако к тому времени, когда девушка
вернулась домой, приплод утроился. Девушка позвонила матери, которая наказала
ей избавиться от щенков.
"У нас собака ощенилась уже в девятый раз, всегда это
происходило при родителях, и они топили их. А тут я одна… Я попыталась утопить
их в кипятке, но они громко пищали и собака начала ломиться к ним. Я очень
испугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике выкинула их за окно",
– приводит рассказ 17-летней
студентки.
Ранее сообщалось, что возмущенные жители Нижневартовска
обратились в полицию – после того, как обнаружили на улице сваренных в кипятке
щенят, которых девушка выкинула из окна. Граждане угрожали организовать пикеты
у "нехорошего дома" и даже обещали прийти туда со своими собаками.
Мать студентки утверждает, что дочь – очень добрая девочка и
любит животных. Из-за нее и завели собаку. Просто у девушки сейчас сессия, она
очень перенервничала, у нее стресс. Сама виновница переполоха больше всего
переживает, что история дойдет до ее однокурсников.