На территории области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 2 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 2 травмированы. Выявлено 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Октябрьский районПо предварительной информации, 20.04.2018 г. в 08:30 в г.Владимир на улице Большая Московская напротив дома 24 «А» водитель автомобиля Митсубиши-Аутлендер, 1963 г.р., двигаясь со стороны улицы Дворянская в сторону улицы Б.Нижегородская по левой полосе, допустил наезд на пешехода, 1990 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего водитель автомобиля Митсубиши-Аутлендер с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб коленных суставов – амбулаторно.2. Петушинский районПо предварительной информации, 20.04.2018г. в 13:30 на 131 км автодороги М-7 «Волга» в деревне Липна водитель автомобиля Даф в составе полуприцепа Трейлор, 1957 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону г.Москва, допустил наезд на стоящий автомобиль Маз под управлением водителя, 1991 г.р. От удара автомобиль Маз совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Газ-1732NO под управлением водителя, 1978 г.р., который осуществлял уборку бордюрного камня проезжей части дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Даф, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой медицинской помощи.3. Муромский районПо предварительной информации, 20.04.2018г. в 20:30 в г.Муром на улице Карачаровское шоссе у дома 32 водитель автомобиля Ваз-2114, 1989 г.р., на нерегулируемом перекрестке, при повороте направо допустил наезд на пешехода, 1952 г.р., который переходил проезжую часть дороги по линии перекрестка, на которую поворачивал автомобиль. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб грудной клетки справа – амбулаторно.