На территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 10 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек травмированы. Выявлено 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 21.04.2018 г. в 00:20 на 24 км автодороги «Судогда - Малая Артемовка -Павликово - Красное Эхо – Побойки» водитель автомобиля Ниссан-Ноут, 1986 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения транспорта кювет, опрокидывание. В результате ДТП водитель а/м Ниссан-Ноут с диагнозом: УГМ, кома - госпитализирован.2. Ковровский районПо предварительной информации, 21.04.2018 г. в 07:13 в г. Ковров на улице Еловая напротив дома 1 «В» водитель автомобиля Черри Сув Т11, 1996 г.р., в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ниссан Альмера под управлением водителя, 1978 г.р. В результате ДТП водитель а/м Черри Сув Т11 с диагнозом: ушиб правого колена – амбулаторно.3. Ленинский районПо предварительной информации, 21.04.2018 г. в 10:55 в г. Владимир на улице Проспект Ленина у дома 25 водитель автобуса Богдан, 1962 г.р., совершил наезд на остановившийся впереди на запрещающий сигнал светофора автобус Мерседес под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса Богдан: женщина 1976 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом костей носа – амбулаторно; женщина 1978 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно; женщина, 1979 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом нижней челюсти – амбулаторно; девушка, 2003 г.р., с диагнозом: ушиб головы ссадина губы – амбулаторно.4. Октябрьский районПо предварительной информации, 21.04.2018 г. в 12:15 в г. Владимир на улице Мира напротив дома 41 водитель автомобиля Шевроле Ланос, 1981 г.р., на регулируемом перекрестке при выполнении маневра поворота налево совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением водителя, 1973 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2107, 1935 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки и мягких тканей головы – амбулаторно.5. Киржачский районПо предварительной информации, 21.04.2018 г. в 13:45 на 139 км автодороги А-108 водитель автомобиля Тойота-Камри, 1984 г.р., при выполнении маневра обгона автомобиля Хонда CR-V с прицепом КМЗ-8284 под управлением водителя, 1974 г.р., совершил с ним столкновение. От удара автомобиль Тойота-Камри выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лендровер Дискавери 4 под управлением водителя, 1976 г.р. В результате ДТП водитель а/м Тойота-Камри с диагнозом: перелом ребра с права, СГМ, ЗЧМТ, рваная рана лица – госпитализирован.6. Кольчугинский районПо предварительной информации, 21.04.2018 г. в 17:20 на 63 км автодороги «Колокша - В. Дворики» водитель автомобиля ВАЗ 1113, 1978 г.р., при выполнении маневра левого разворота от правой обочины не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Рено Премиум с полуприцепом Шмитц под управлением водителя, 1965 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ 1113 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, травма грудной клетки - госпитализирован.7. Ленинский районПо предварительной информации, 21.04.2018 г. в 18:00 в г.Владимир на улице Проспект Ленина напротив дома 43 водитель автомобиля Ниссан Х трейл, 1962 г.р., двигаясь со стороны ул. Верхняя дуброва в сторону площади Победы по левой полосе, допустил наезд на пешехода, 1982 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, ТТЖ, признаки алкогольного опьянения – госпитализирован.