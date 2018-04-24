На территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 9 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 9 травмированы. Выявлено 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Собинский районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 02:15 в г.Собинка на улице Димитрова у дома 1 водитель, 1992 г.р., управляя мопедом «Альфа-50», допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП водитель с диагнозом: ушиб правой голени, перелом седалищной кости таза – госпитализирован.2. Ковровский районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 03:05 в г. Ковров на улице Комсомольская напротив дома 104 водитель автомобиля Митсубиси – Лансер, 1989 г.р., допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель а/м Митсубиси – Лансер, с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – госпитализирован; пассажир а/м Митсубиси – Лансер, 1989 г.р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.3. Собинский районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 08:40 на 151 км автодороги М-7 «Волга» водитель а/м Хендай – Солярис, 1961 г.р., допустил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП: пассажир а/м Хундай – Солярис, 1973 г.р., с диагнозом: вывих левого плеча – амбулаторно; пассажир а/м Хундай – Солярис, 1968 г.р., с диагнозом: ЧМТ, ушиб шейного отдела позвоночника - амбулаторно.4. Петушинский районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 15:35 на 105 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Киа-Рио, 1993 г.р., допустил столкновение с двигающимся впереди и осуществляющий поворот налево автомобилем Додж-Караван под управлением водителя, 1989 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Додж - Караван, 1981 г.р., с диагнозом: рвана рана лица головы, множественные ссадины лица – амбулаторно.5. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 19:30 на 3 км автодороги «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево – Добрятино» водитель автомобиля ВАЗ-21144, 1995 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир а/м ВАЗ – 21144, 1996 г.р., с диагнозом: ссадины левой руки и головы – амбулаторно.6. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 20:50 на 15 км автодороги «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума – Иванищи» неустановленный водитель управляя легковым автомобилем допустил наезд на пешехода, 2000 г.р., который двигался на краю проезжей части дороги, в попутном направлении, без светоотражающих элементов. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЧМТ, СГМ, кома – госпитализирован.7. Гороховецкий районПо предварительной информации, 22.04.2018 г. в 21:25 на 328 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Ситроен – 45442, 1963 г.р., допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомобиля Ситроен – 45442, 1961 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир автомобиля Ситроен – 45442, 1968 г.р., с диагнозом: ушиб шейного отдела позвоночника – амбулаторно.